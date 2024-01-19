Barcelona geriden gelip turladı

İspanya Kral Kupası son 16 turunda 1-0 geriden gelerek Unionistas de Salamanca'yı deplasmanda 3-1 yenen Barcelona çeyrek finale çıktı.

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19/01/2024

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Barcelona geriden gelip turladı

Barcelona, Kral Kupası son 16 turunda 3.lig takımlarından Unionistas de Salamanca'ya konuk oldu. Rakibini 3-1 yenem Barça, adını çeyrek finale yazdırdı.

Karşılaşmada ev sahibi takım 31. dakikada Alvaro Gomez Martin ile 1-0 öne geçerken, Barcelona'nın galibiyet gollerini Ferran Torres (Dk. 45), Jules Kounde (Dk. 69) ve Alejandro Balde (Dk. 73) kaydetti.

19/01/2024 11:58
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TAGS: Barcelona, ispanya, gol,
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