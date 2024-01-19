Barcelona geriden gelip turladı
İspanya Kral Kupası son 16 turunda 1-0 geriden gelerek Unionistas de Salamanca'yı deplasmanda 3-1 yenen Barcelona çeyrek finale çıktı.
19/01/2024
Barcelona, Kral Kupası son 16 turunda 3.lig takımlarından Unionistas de Salamanca'ya konuk oldu. Rakibini 3-1 yenem Barça, adını çeyrek finale yazdırdı.
Karşılaşmada ev sahibi takım 31. dakikada Alvaro Gomez Martin ile 1-0 öne geçerken, Barcelona'nın galibiyet gollerini Ferran Torres (Dk. 45), Jules Kounde (Dk. 69) ve Alejandro Balde (Dk. 73) kaydetti.