Barcelona için kriz: Yeni transferlere lisans çıkmayabilir

Barcelona, yaz transfer döneminde Robert Lewandowski, Raphinha ve Jules Kounde için toplam 153 milyon Euro bonservis bedeli ödemişti. Frank Kessie ve Andreas Christensen ise bedelsiz olarak kadroya katılmıştı.

Guardian'ın haberine göre; Barcelona varlıklarından satışlar yaparak kulüp gelirini artırmak istedi ancak La Liga yönetimi kulübün kendi fonlarını kullanma girişimini reddetti. Katalan Kulübü, bu nedenle yeni transferlerinin lisansını çıkartamıyor.

Barça Studios'un hisselerini sattılar

La Liga devi yeni transferlerini lig maçlarında oynatabilmek için içerik yapım şirketi Barça Studios'un yüzde 25'ini tahmini 100 milyon Euro civarında bir bedele satarak gelir kaynağı yarattı.

Barcelona'nın bir diğer planı ise Memphis Depay ve Frenkie de Jong gibi isimlerle yolları ayırarak maaş giderini azaltmak olacak.

Lewandowski, Andreas Christensen ve Jules Kounde gibi isimler Rayo Vallecano karşısında oynanacak ilk hafta maçının kadrosunda yer alıyor.

La Liga denetiminden geçemiyor

La Liga TV'deki haklarından da sırasıyla yüzde 10 ve yüzde 15'lik paylarını Sixth Street adlı yatırımcılık şirketine satan kulübün, bu satışın içindeki 150 milyon Euro'luk kısmı kendisinin ödediği iddia ediliyor.

Bu nedenle La Liga denetimi, 150 milyonluk payı "şişirme" sayarak yeni bir gelir olarak kabul etmiyor.

Transferlere İspanya'daki herhangi bir kulüpten daha fazla para harcayan ve henüz maaş giderlerini yeterince azaltmayı başaramayan Barcelona, tüm oyuncularını La Liga'ya kaydettirebileceği eşiğin altında kalıyor.

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09/08/2022 10:23