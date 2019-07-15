HABER KIBRIS

ad

Barcelona, Japon yeteneği renklerine bağladı!

Barcelona, 20 yaşındaki Japon futbolcu Hiroki Abe ile 4 yıllık sözleşme imzaladı. 1.1 milyon Euro'ya Kashima Antlers'ten transfer edilen Abe, Barça'nın B takımında forma giyecek. 40m€ olarak belirlenen serbest kalma bedeli, Abe Barcelona'da A takıma yükselirse 100m€ olacak.

ads
15/07/2019

ads
Barcelona, Japon yeteneği renklerine bağladı!

İspanya La Liga ekiplerinden Barcelona, 20 yaşındaki Japon forvet oyuncusu Hiroki Abe’yi Kashima Antlers’ten transfer etti. Kulüpten yapılan açıklamada, 1.1 milyon Euro karşılığında transfer edilen 20 yaşındaki futbolcu ile 4 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.

2018’de Japonya Birinci Ligi’nin (J League) en iyi genç oyuncusu seçilen Abe’nin, Barcelona B takımında oynayacağı ve serbest kalma bedelinin 40 milyon Euro olacağı belirtildi. Japonya Milli Takımı formasını 3 kez giyen futbolcunun A takıma yükselmesi halinde, serbest kalma bedelinin de 100 milyon Euro’ya çıkacağı ifade edildi.

Bu habere tepkiniz:
TAGS: Barcelona, spor, haber
MANŞETLER

HK SPOR

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.