Barcelona, Joao Felix'in golüyle Atletico Madrid'i mağlup etti

İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 15. haftasında Barcelona sahasında oynadığı karşılaşmada Atletico Madrid'i 1-0 yendi.

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04/12/2023

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Barcelona, Joao Felix'in golüyle Atletico Madrid'i mağlup etti


Karşılaşmada Barcelona'nın galibiyet golünü 28. dakikada Portekizli futbolcu Joao Felix attı.

Yaz transfer döneminde Atletico Madrid'den kiralık olarak Barcelona'ya gelen 24 yaşındaki Portekizli forvet, sahanın yıldızlarından biri oldu.

Katalan ekibi aldığı galibiyetle puanını 34'e çıkararak 3. sıraya yükseldi.

Ligde üçüncü mağlubiyetini alan ve bir maçı eksik olan Atletico Madrid 31 puanla 4. sırada kaldı.

Atletico Madrid'de forma giyen milli futbolcu Çağlar Söyüncü, bu karşılaşmada yedek bekledi.

04/12/2023 10:11
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TAGS: Barcelona, Joao Felix, Atletico Madrid
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