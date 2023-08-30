Barcelona, Kırgızistan'da akademi açtı

Barcelona, Kırgızistan'ın Celalabad kentinde futbol akademisi kurdu.

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30/08/2023

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Barcelona, Kırgızistan'da akademi açtı

İspanyol Futbol kulübü Barcelona, Kırgızistan'ın Celalabad kentinde futbol akademisi kurdu.

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Barcelona Kulübü Başkanı Joan Laporta'nın da katıldığı açılış töreninde akademin açılışından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Caparov, ülkede futbolun gelişmesini sağlayacak altyapı çalışmalarına hız verdiklerine dikkati çekti.

Barcelona Kulübü Başkanı Laporta ise akademinin ikincisinin temelini yarın Bişkek'te atılacağını anımsattı.

Başkent Bişkek'te, yarın ayrıca eski Barcelonalı futbolcuların yer alacağı gösteri maçı yapılacak.

30/08/2023 10:57
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TAGS: Barcelona, Kırgızistan
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