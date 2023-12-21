Barcelona, lig sonuncusu karşısında zorlansa da kazandı
LaLiga'nın 18. haftasında Barcelona, Almeria'yı konuk etti. 5 gole sahne olan maçı 3-2 Barça kazandı
21/12/2023
LaLiga'da 18. hafta mücadelesinde Barcelona, sahasında Almeria ile karşılaştı.
Mücadele 3-2 Barcelona üstünlüğüyle sona erdi.
Maçta goller; 33. dakikada Raphinha, 41. dakikada Leo Baptistao, 60. dakikada Sergi Roberto, 71. dakikada Gonzalez ve 83. dakikada Sergi Roberto'dan geldi.
Bu sonuçla birlikte Barcelona, kötü seriye son verdi ve 2 maç aradan sonra kazandı. Barcelona 38 puana yükselirken, lig sonuncusu Almeria ise 5 puanda kaldı.