Barcelona, lig sonuncusu karşısında zorlansa da kazandı

LaLiga'nın 18. haftasında Barcelona, Almeria'yı konuk etti. 5 gole sahne olan maçı 3-2 Barça kazandı

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21/12/2023

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Barcelona, lig sonuncusu karşısında zorlansa da kazandı


LaLiga'da 18. hafta mücadelesinde Barcelona, sahasında Almeria ile karşılaştı. 

Mücadele 3-2 Barcelona üstünlüğüyle sona erdi. 

Maçta goller; 33. dakikada Raphinha, 41. dakikada Leo Baptistao, 60. dakikada Sergi Roberto, 71. dakikada Gonzalez ve 83. dakikada Sergi Roberto'dan geldi. 

Bu sonuçla birlikte Barcelona, kötü seriye son verdi ve 2 maç aradan sonra kazandı. Barcelona 38 puana yükselirken, lig sonuncusu Almeria ise 5 puanda kaldı. 

21/12/2023 10:14
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