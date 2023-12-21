Barcelona, lig sonuncusu karşısında zorlansa da kazandı

LaLiga'da 18. hafta mücadelesinde Barcelona, sahasında Almeria ile karşılaştı.

Mücadele 3-2 Barcelona üstünlüğüyle sona erdi.

Maçta goller; 33. dakikada Raphinha, 41. dakikada Leo Baptistao, 60. dakikada Sergi Roberto, 71. dakikada Gonzalez ve 83. dakikada Sergi Roberto'dan geldi.

Bu sonuçla birlikte Barcelona, kötü seriye son verdi ve 2 maç aradan sonra kazandı. Barcelona 38 puana yükselirken, lig sonuncusu Almeria ise 5 puanda kaldı.