Barcelona-Osasuna maçı ertelendi: Kulüp doktoru hayatını kaybetti

İspanya LaLiga'nın 27. haftasında Barcelona'nın Osasuna'yı konuk edeceği maç ileri bir tarihe alındı.

Barcelona'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda kulüp doktoru Carles Minarro Garcia'nın hayatını kaybettiği belirtildi.

Kulüp açıklamasında, "Barcelona, A takım dokturu Carles Minarro Garcia'nın ölüm haberini duyurmaktan büyük üzüntü duyuyor. Bu nedenle Barcelona ile Osasuna arasında arasında oynanması planlanan karşılaşma ileri bir tarihe alındı. Barcelona Yönetim Kurulu ve futbolcular, Garcia'nın ailesine taziyelerini iletiyor ve bu zor zamanlarda onlarla yas tutuyoruz." ifadeleri yer aldı.

Barcelona'nın açıklamasının ardından İspanyol kulüpleri sosyal medya hesaplarından başsağlığı mesajları paylaştı.

Vefat haberi stadyumdaki ekranlara da yansıtıldı.