Barcelona resmen açıkladı: Dani Olmo şoku

Barcelona, sezona iyi bir başlangıç yapan Dani Olmo'nun sakatlığı nedeniyle 4-5 hafta sahalardan uzak kalacağını açıkladı.

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16/09/2024

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Barcelona resmen açıkladı: Dani Olmo şoku

Barcelona'nın Girona'yı 4-1 mağlup ettiği karşılaşmada sakatlanan Dani Olmo'dan kötü haber geldi. İspanyol futbolcu uzun süre sahalardan uzak kalacak.

BARCELONA: "4-5 HAFTA YOK"

Barcelona'dan yapılan açıklamada, "Dani Olmo'ya bu sabah yapılan testler, sağ hamstringini sakatladığını ortaya koydu. Yaklaşık 4 ila 5 hafta boyunca sahalardan uzak kalması bekleniyor." ifadeleri kullanıldı.

3 MAÇTA 3 GOL ATTI

Dani Olmo bu sezon Barcelona formasını 3 maçta giydi. 26 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 3 gol atma başarısı gösterdi.

16/09/2024 15:49
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TAGS: Barcelona, Dani Olmo
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