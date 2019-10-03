Barcelona, Suarez ile kazandı: 2-1

Inter, maçın 4. dakikasında 1-0 öne geçti. Ani gelişen konuk ekip atağında Alexis Sanchez, Barcelona yarı sahasının içinden topu sol kanada açtı. Lautaro Martínez, topu Barcelona cezasahası sol önüne kadar taşıyıp ardından çaprazdan yerden vurarak uzak köşeden ağları havalandırdı ve Camp Nou'yu susturdu.

Geri düştükten sonra baskısını artıran Barcelona, aradığı gole ise 59. dakikada ulaştı. Arturo Vidal'in cezasahası sağ köşesinden cezayayı sol içine ortasını Luis Suarez, harika bir voleyle ağlarla buluşturdu. Sakatlıktan dönen Lionel Messi, 84. dakikada sağdan aldığı cezasahası sağ ön çizgisi yakınına taşıdı. Cezayayı üzerine bıraktığı topla buluşan Luis Suarez, sol ayağıyla sağ direğin yanından ağlarla buluşturdu. Barcelona bu galibiyetin ardından puanını 4'e çıkardı; Inter ise 1 puanda kaldı.

03/10/2019 09:45