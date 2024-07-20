Barcelona taraftarı, Nico Williams transferi için kulübe para bağışlıyor

Barcelona taraftarları, kulübün Nico Williams'ı transfer etmesi için sosyal medyada kulübe para desteğinde bulunuyor.

Euro 2024'te İngiltere'yi yenerek şampiyon olan İspanya'da Lamine Yamal ve Nico Williams'ın uyumu dikkat çekti.

Barcelona taraftarı turnuva sonrası harekete geçti.

Taraftarlar, 21 yaşındaki oyuncunun Transfer edilmesi için kulübün Tiktok hesabına para bağışlamaya başladı.

NICO WILLIAMS'IN SERBEST KALMA BEDELİ NE KADAR?

Sport'un haberine göre Athletic forması giyen Nico Williams'ın serbest kalma bedeli 58 milyon Euro. Barcelona oyuncu ile prensipte anlaştı ancak kulübün önünde finansal engeller var.

Katalan devi yıldız oyuncuyu kadrosuna katabilmek için finansal sorunları halletmesi gerekiyor. Bu nedenle Barcelona'nın bazı yıldız oyuncular ile vedalaşıp bütçesinde açık oluşturması gerekiyor.

NICO WILLIAMS'IN PERFORMANSI

Athletic altyapısında yetişen Nico Williams, 1 Temmuz 2021'de a takıma yükseldi.

Gana asıllı İspanyol oyuncu, a takımda 122 maçta forma giydi ve 20 gol, 26 asist katkısında bulundu.

Nico Williams, Athletic ile bu sezon İspanya Kupası'nı kazandı.