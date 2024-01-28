Barcelona uzatmalarda yıkıldı: 3-5

Maçın 41. dakikasında Gerard Moreno'nun golüyle ilk yarıyı 1-0 önde tamamlayan Villarreal, 54. dakikada Ilias Akhomach'ın golüyle farkı ikiye çıkardı.

Türk asıllı Alman futbolcu İlkay Gündoğan'ın 60. dakikadaki golüyle farkı bire indiren Barcelona, 68. dakikada Pedri'nin fileleri havalandırmasıyla 2-2 beraberliği sağladı.

Maçın 54. dakikasında 2-0 yenik duruma düşen Barcelona, 71. dakikada Beşiktaş'tan devre arasında Villarreal'e transfer olan Eric Bailly'nin kendi kalesine attığı golle 3-2 öne geçti.

Villarreal, 84. dakikada Gonçalo Guedes'in golüyle 3-3 eşitliği yakalarken, 90+9. dakikada bir dönem Trabzonspor'da da forma giyen Alexander Sörloth'ün filleri havalandırmasıyla 4-3 öne geçti. 90+12. dakikada Jose Luis Morales bir gol daha bulan konuk ekip Villarreal, sahadan 5-3 galip ayrıldı.

Ligde aldığı art arda 3 galibiyetin ardından mağlup olan Barcelona, 44 puanda kaldı ve zirve yolunda ağır bir darbe yedi. LaLiga'da Real Madrid, 54 puanla liderliğini sürdürürken 52 puanlı Girona 2. sırada Barceloana ise 3. sırada yer alıyor.

Bu unutulmayacak galibiyetle puanını 23'e çıkaran Villarreal, allt sıralardan uzaklaşma fırsatını iyi kullandı.