Barcelona ve Arsenal, yarı finalde

UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona ve Arsenal yarı final yükseldi.

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30/03/2023

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Barcelona ve Arsenal, yarı finalde

Turnuvanın çeyrek finalinde iki rövanş karşılaşması oynandı.

İlk maçta Roma'yı 1-0 mağlup eden Barcelona, rövanşta rakibini 5-1 gibi farklı bir skorla yenerek yarı final bileti alan ilk takım oldu.

Gecenin diğer mücadelesinde ise ilk maçı 1-0 kaybeden Arsenal, sahasında Bayern Münih'i ağırladı. Sahadan 2-0 galip ayrılan Londra temsilcisi, son dört takım arasında kalmayı başardı.

Çeyrek final rövanşında yarın Wolfsburg-PSG ve Chelsea-Lyon maçları oynanacak.

30/03/2023 10:05
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TAGS: Arsenal, yarı final,
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