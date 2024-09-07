Barcelona'da 2025 için transfer planı: Gündemde 2 isim

Hansi Flick yönetiminde LaLiga'da sezona 4'te 4'le başlayarak 12 puan toplayan Barcelona, gelecek yıl için transferde 2 yıldız ismi kadrosuna katmayı planlıyor.



İspanyol basınından Mundo Deportivo'da yer alan haberde Barcelona'nın gelecek yaz transfere daha az para harcamak istediği, Jonathan Tah ve Joshua Kimmich'in öncelikli hedefler olduğu belirtildi.



Tah ve Kimmich'in kulüpleriyle sözleşme yenilemek istemediği, Barcelona Teknik Direktörü Hansi Flick'in her iki oyuncuyu da takımda görmek istediği ifade edildi.



İki futbolcuyla Real Madrid'in de ilgilendiği aktarıldı.

YAZ TRANSFER DÖNEMİNDE 2 İSİM TAKIMA KATILDI

Barcelona, yaz transfer döneminde iki futbolcuyla kadrosunu güçlendirdi.



Leipzig'den Dani Olmo ve Girona'dan Pau Victor'u transfer eden Barcelona, 9 oyuncuyla yollarını ayırdı.



Katalan ekibi 4 futbolcusunu ise kiralık olarak gönderdi.