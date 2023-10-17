Barcelona'da El Clasico tehlikesi: 3 yıldız isim forma giyemeyebilir

İspanya LaLiga'da geçtiğimiz sezonun şampiyonu Barcelona, ligde bu sezon namağlup tek takım konumunda.



Xavi'nin ekibi geride kalan 9 haftada 6 galibiyet ve 3 beraberlik elde ederken topladığı 21 puanla üçüncü sırada yer alıyor.



Milli ara dönüşü sahasında Athletic Bilbao'yu konuk edecek Barcelona, gelecek hafta içinde Şampiyonlar Ligi'nde Shaktar Donetsk'le karşılaşacak.

3 isim derbide forma giyemeyebilir

LaLiga'da 28 Ekim'de derbide Real Madrid'i konuk edecek Barcelona'da 3 ismin bu maçta forma giyip giyemeyeceği belirsizliğini koruyor.



Athletic'te yer alan haberde sakatlıkları bulunan Robert Lewandowski ve Pedri'nin tedavilerinin devam ettiği ve Real Madrid karşısında forma giyebilmek için çalışmaların sürdüğü belirtildi.



Sakatlığı bulunan bir diğer isim Frenkie de Jong'un ise Athletic Bilbao maçının kadrosunda yer almayacağı ancak El Clasico öncesinde durumunun bir kez daha kontrol edileceği aktarıldı.



Reak Madrid karşısında Raphinha ve Jules Kounde'nin ise forma giymesinin beklenmediği kaydedildi.

Barcelona-Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta?

LaLiga'nın 11. haftasında 28 Ekim Cumartesi günü Barcelona ve Real Madrid karşı karşıya gelecek.



Lluis Companys Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma TSİ 17.15'te başlayacak.