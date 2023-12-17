Barcelona'da kan kaybı devam ediyor

La Liga'nın 17. haftasında Barcelona öne geçtiği maçta Valencia ile 1-1 berabere kaldı.

La Liga'nın 17. haftasında Valencia ve Barcelona, Mestalla Stadyumu'nda karşılaştı.

İlk yarı golsüz sona erdi. Konuk takım 55. dakikada Joao Felix ile öne geçti. Ev sahibi takım 70. dakikada Guillamon ile skoru eşitledi. Mücadele 1-1 sona erdi.

Zirveden uzaklaşan Barcelona puanını 35 yaptı. Katalan ekibi ligde son 4 maçın 3'ünde puan kaybı yaşadı. Valencia ise puanını 20 yaptı.