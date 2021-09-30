Barcelona'da Koeman'ın görevine son veriliyor

Ronald Koeman'ın koltuğunun sallantıda olduğu Barcelona alternatif teknik adam arayışlarına devam ederken adaylardan biri Juventus'un eski hocası.

Ronald Koeman yönetimindeki Katalan devi, La Liga'ya iyi bir başlangıç yapamadı ve yalnız 3 galibiyet aldı.

Şampiyonlar Ligi'nde de durum farksız değildi. Barcelona, Hollandalı teknik adam ile çıktığı son beş Şampiyonlar Ligi maçından galip gelemedi.

MAÇ BAŞI İLGİNÇ AÇIKLAMA YAPMIŞTI

Artık üst düzey kulüpler arasında olmadıklarını söyleyen Koeman, "Gerçekçi olmalıyız, takımdaki değişiklikleri göz önüne alırsak üst düzey kulüplerin seviyesinde kalmamız çok zor. Benfica karşısında zor bir maç olacak, içeride oynuyorlar ve nasıl bir atmosferin bizi beklediğinin farkındayız." dedi.

3-0 YENİLDİLER

Şampiyonlar Ligi’ndeki ilk maçında Bayern Münih’e 3-0 yenilen Barcelona, E Grubu’ndaki ikinci maçında Benfica’ya konuk oldu. Portekiz ekibi karşısında çaresiz bir futbol sergileyen Katalan devi, zorlu deplasmandan 3-0’lık mağlubiyetle ayrıldı.

KOVULUYOR

Barcelona yönetimi önümüzdeki günlerde toplanarak Koeman'ın görevine son verecek.

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30/09/2021 13:11