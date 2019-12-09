Barcelona’da Lionel Messi, Inter maçının kadrosuna alınmadı

Şampiyonlar Ligi’nin 6. haftasında Inter ile karşılaşacak Barcelona’da yıldız isimler kadroya alınmadı.

F Grubu’nu lider tamamlamayı garantileyen İspanyol devinde teknik direktör Ernesto Valverde, İtalya deplasmanına Lionel Messi, Sergi Roberto ve Gerard Pique’yi kadroya dahil etmedi. Ayrıca sakatlıkları bulunan Dembele, Semedo, Alba ve Arthur da kadroda bulunmayan diğer isimler…

Salı günü TSİ 23.00’te oynanacak Inter-Barcelona maçında konuk takımın rotasyon yapması bekleniyor.

İtalya ekibi Inter ise Dortmund ile aynı puanda bulunuyor. Inter, Barcelona’yı yenmesi halinde gruptaki diğer maçın sonucuna bakmadan Şampiyonlar Ligi’nde son 16 takım arasına adını yazdıracak.

09/12/2019 20:11