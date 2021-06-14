Barcelona'da Messi düğümü çözülüyor

La Liga ekiplerinden Barcelona ile sözleşmesi sona eren Arjantinli futbolcu Lionel Messi ile anlaşma yolunda büyük adım atıldığı belirtildi.

Barcelona’da herkesin merakla beklediği Lionel Messi düğümü resmen çözülüyor. Barça ile sözleşmesi sona eren Arjantinli futbolcu ile anlaşma yolunda büyük adım atıldığı belirtildi.

İsmi Manchester City ve PSG gibi kulüplerle de geçen tecrübeli yıldızın Barcelona’da kalmaya artık sıcak baktığı ifade edildi.

Şu anda Arjantin Milli Takımı ile Copa America’da olan 33 yaşındaki oyuncunun, turnuva sonrasında Barça ile sözleşme imzalayacağı aktarıldı.

Sergio Agüero’nun da gelmesiyle rahatlayan Messi’nin yeni bir mukavele ile en az 3 yıl daha Katalan devinde olacağı bildirildi.

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14/06/2021 11:34