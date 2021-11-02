Barcelona'da Sergio Agüero en az 3 ay forma giyemeyecek

La Liga ekiplerinden Barcelona'da forma giyen yıldız oyuncu Sergio Agüero, yaşadığı sağlık sorunu nedeniyle sahalardan en az 3 ay uzak kalacak. İspanyol basını, Arjantinli forvetin kalbinde ritim bozukluğu saptandığını öne sürdü.

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02/11/2021

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Barcelona'da Sergio Agüero en az 3 ay forma giyemeyecek

İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) ekiplerinden Barcelona'dan yapılan açıklamada, bazı sağlık sorunları yaşayan 33 yaşındaki oyuncunun, Dr. Josep Brugada tarafından tedaviye alındığı ve maçlarda en az 3 ay boyunca forma giyemeyeceği belirtildi.

Hastalığın türünün belirtilmediği açıklamada, uygulanacak tedaviye vereceği tepkiye göre Agüero'nun sahalara dönüş tarihinin netleşeceği ifade edildi.

İspanya basınında yer alan haberlerde, hafta sonu Alaves maçında göğsünde ağrı ve baş dönmesi şikayetiyle oyundan çıkarak hastaneye kaldırılan Arjantinli futbolcuya bazı testler yapıldığı ve kalbinde ritim bozukluğu saptandığı iddia edildi.

Manchester City'den yaz döneminde bedelsiz olarak kadroya katılan Sergio Agüero, Barcelona formasıyla bu sezon tüm kulvarlarda 5 maçta yalnızca 165 dakika sahada kalırken, 1 gole imza attı.

02/11/2021 10:38
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TAGS: Barcelona, Sergio Agüero, spor
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