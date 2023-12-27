Barcelona'da sezon sonu iki ayrılık

LaLiga'da zirve takibini sürdüren ve lider Real Madrid'le birlikte aynı puanda olan Girona'nın 7 puan gerisinde kalan Barcelona'da iki isim sezon sonunda ayrılabilir.

İspanyol basınından Sport'ta yer alan haberde iki ismin sözleşmelerinin yenilenmeme kararı alınması halinde duyurunun ocak ayında yapılacağı belirtildi.

Marcos Alonso'nun ayrılmaya sıcak baktığı belirtilirken Sergio Roberto'nun kariyerini Barcelona'da sürdürmek istediği aktarıldı.

Her iki oyuncunun da sözleşmesi sezon sonunda bittiği için önümüzdeki hafta itibariyle diğer takımlarla transfer görüşme yapma izni olacak.

Marcos Alonso, 2022'de Chelsea'den Barcelona'ya transfer olmuştu. Kulübün altyapısından yetişen Sergi Roberto ise 2013'ten bu yana A takımda forma giyiyor.