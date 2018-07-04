Barcelona’dan Brezilyalı Willian için 56 milyon Euro

İspanya La Liga devi Barcelona‘nın, Brezilyalı kanat oyuncusu Willian Borgesiçin Chelsea‘nin kapısını çalmaya hazırlandığı öne sürüldü.

Gelecek sezon için eksik bölgelere güçlü transferler yapmayı planlayan Katalan ekibi, 2018 Dünya Kupası’nda Brezilya ile çeyrek finale yükselen William’ı transfer listesine aldı.

Son 16 turunda kadar oynadığı tüm maçlarda Brezilya formasıyla ilk 11’de sahaya çıkan Willian, takımının en etkili hücum silahlarından biri olarak dikkat çekiyor.

İngiltere’nin yüksek tirajlı spor kanallarından Sky Sportsda iddiayı doğrularkan Barcelona’nın 29 yaşındaki futbolcu için 56 milyon Euro‘luk teklif yapmaya hazırlandığı iddia edildi.

Corinthians altyapısında yetişen ve 2007’de Shaktar Donetsk‘e transfer olan başarılı futbolcu 2013 yılında 35 milyon Euro bedelle Chelsea’ye transfer oldu.

5 sezondur Chelsea forması giyen ve sözleşmesi 2020’de sona erecek olan yıldız futbolcu, geçen sezon İngiliz ekibiyle çıktığı 55 maçta 13 gol atıp 12 asistlik performans sergiledi.

Dünya Kupası’nda çeyrek finale yükselen Brezilya’nın rakibi ise Belçika…