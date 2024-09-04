Joan Laporta, kulübün mali durumu ve yaz Transfer dönemindeki çalışmaları hakkında basın toplantısı düzenledi.



Laporta, yaz transfer dönemini iyi bir şekilde tamamladıklarını ve Dani Olmo'nun en büyük öncelikleri olduğunu söyledi.



Takımdan ayrılan İlkay Gündoğan için de konuşan Laporta, bu kararın ekonomik sebeplerden dolayı olmadığını ifade etti.



Barcelona Teknik Direktörü Hansi Flick'le yaptığı görüşmenin ardından İlkay Gündoğan'ın takımdan ayrılmak istediğine dikkat çeken Laporta, "O harika bir oyuncu ve mükemmel bir insan. Birlikte çalıştığımız bir yıl bize onun nasıl biri olduğunu gösterdi. Ancak Hansi Flick ile görüştükten ve takımın durumunu değerlendirdikten sonra ayrılmak istedi. İlkay'ın ayrılığı ekonomik değil sportif bir karardı. Elbette bunun ekonomik olarak olumlu yansımaları da oldu." dedi.

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