Barcelona'dan Joan Gamper Kupası'nda farklı galibiyet

Barcelona, Joan Gamper Kupası'nda Meksika ligi ekiplerinden UNAM Pumas'ı 6-0 mağlup etti.

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08/08/2022
NTV spor

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Barcelona'dan Joan Gamper Kupası'nda farklı galibiyet

Joan Gamper Kupası'nda Barcelona, Meksika ekibi UNAM Pumas'ı ağırladı.

Nou Camp Stadı'nda sezon öncesi taraftarı karşısına çıkan Barcelona, maça hızlı başladı.

Katalan temsilcisi, 2. dakikada yeni transfer Polonyalı santrfor Robert Lewandowski, 5. ve 19. dakikalarda Pedri, 10. dakikada Ousmane Dembele'nin ağları sarsmasıyla ilk yarıyı 4-0 önde kapadı.

İkinci devrede yedek ağırlıklı bir kadroyla mücadele eden Barcelona, 49. dakikada Pierre-Emerick Aubameyang ve 84. dakikada Frenkie de Jong'un golleriyle karşılaşmadan 6-0 galip ayrıldı.

İlk rakip Rayo Vallecano

La Liga'da bu hafta sonu başlayacak yeni sezonda Barcelona, ligin ilk haftasında Rayo Vallecano'yu ağırlayacak.

Barcelona transfer döneminde Raphinha, Jules Kounde, Robert Lewandowski, Franck Kessie ve Andreas Christensen'i kadrosuna katmıştı.

08/08/2022 15:26
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TAGS: spor, barcelona, kupa,
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