Barcelona'dan La Liga'ya dava

Ligde liderliğini sürdüren, Süper Kupa'da ise finale kalan Barcelona, La Liga yönetimine dava açtı.



ESPN'de yer alan haberde, CVC Capital Partners anlaşmasına imza atmayan 4 takıma eşit davranılmadığı ve rekabet ortamının doğru bir şekilde sağlanmadığı gerekçesiyle Barcelona yönetiminin La Liga'ya dava açtığı belirtildi.



Barcelona Başkan Yardımcısı Rafa Yuste konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Çıkarlarımızı savunacağız. Kulübün rekabet haklarının ihlal edilmesinden dolayı Barselona Ticaret Mahkemesi'nda şikayette bulunduk. Daha fazla finansal fair play için savaşacağız." ifadelerini kullandı.

CVC anlaşması nedir? 4 takım niye reddetti?

La Liga yönetimi, Lüksemburg merkezli yatırım şirketi CVC Capital Partners'la 2021'de ekonomik bir anlaşma imzaladı.



La Liga yönetimi, ligin faaliyetlerini yürütebilmek için kurduğu şirketin yüzde 10'luk hissesini CVC Capital Partners'a satmış bu satıştan 2.7 milyar Euro gelir elde etmişti.



Lig yönetimi, elde edilen gelirlerin yüzde 90'ının kulülere aktarılacağını açıklasa da Real Madrid, Barcelona, Athletic Bilbao ve 2. lig ekibi Ibiza, televizyon haklarını ipotek altına almak istemedikleri ve anlaşmada çok fazla belirsiz nokta olmasından dolayı imza atmayacaklarını açıklamıştı.

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14/01/2023 09:21