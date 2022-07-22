Barcelona'dan yayın hakları için dev anlaşma

Barcelona, La Liga yayın haklarının yüzde 15'ini ABD merkezli yatırım şirketi Sixth Street'e sattı. Katalan ekibinin bu satıştan 400 milyon Euro gelir etmesi bekleniyor.

Kulübün içinde bulunduğu ekonomik sorunları azaltmak için çalışmalarını sürdüren Barcelona yönetimi, yeni anlaşmayı duyurdu.

Katalan ekibinden yapılan açıklamada, Barcelona'nın La Liga televizyon yayın haklarının yüzde 15'inin 25 yıllığına Amerika Birleşik Devletleri merkezli yatırım şirketi Sixth Street'e satıldığı belirtildi.

Sixth Street, daha önce yayın haklarının yüzde 10'unu satın almıştı. Yeni anlaşmayla birlikte şirket, Barcelona'nın La Liga televizyon haklarının yüzde 25'ine sahip oldu.

Barcelona ne kadar gelir elde edecek?

Marca'da yer alan haberde, Barcelona'nın bu satıştan 400 milyon Euro gelir etmesinin beklendiği kaydedildi.

Anlaşmaya ilişkin açıklamalarda bulunan Barcelona Başkanı Joan Laporta, "Stratejimizi geliştirmeye devam ediyoruz. Bu anlaşma ile birlikte finansal gücümüzde önemli bir artış sağladık. Ortak bir noktada buluştuk ve bu uzun vadeli ortaklık için sabırsızlanıyoruz." dedi.

Barcelona'nın borcu ne kadar?

Kulübün geçtiğimiz yıl açıkladığı finansal raporda borcun 1.3 milyar Euro olduğu belirtilmişti.

Borcun etkisiyle Barcelona'nın yeni sezondaki harcama limiti eksiye düşerken La Liga'dan yapılan açıklamada, Katalan ekibinin 2022/23 sezonu harcama limitinin eksi 144 milyon Euro olduğu belirtilmişti.

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22/07/2022 19:49