Barcelona'nın en kötüsü Xavi

El Clasico'da Real Madrid'in konuğu olan Barcelona, Santiago Bernabeu'dan 2-0'lık yenilgiyle döndü.

Real Madrid mücadelesi, Barcelona teknik direktörü Xavi Hernandez için farklı bir anlam ifade ediyordu. 42 yaşındaki genç teknik direktör, Katalan devinin başında 50. resmi maçı geride bıraktı.

İspanya'da yayın yapan Cope, Xavi'nin ilk 50 maçını değerlendirdi. El Clasico'dan yenilgiyle ayrılan Xavi, ilk 50 maçlık karnesinde de önceki teknik direktörlerin gerisinde kaldı.

En kötüsü Xavi Hernandez

Barcelona'nın yakın dönemdeki teknik direktörleri arasında Xavi sınıfta kaldı. İlk 50 maçında 28 galibiyet, 11 beraberlik ve 11 mağlubiyet yaşayan genç teknik adam, öncüllerinin arkasında kaldı.

Barcelona'da görev yaptığı süre boyunca eleştirilere maruz kalan ve yönetimin değişmesinin ardından da görevine son verilen Ronald Koeman, 50 maçta 33 galibiyet elde etmiş ve 7 beraberliğin yanı sıra 10 mağlubiyet yaşamıştı. 50 maça ulaşan teknik direktörler arasında Valverde 36 galibiyet, Luis Enrique 42 galibiyet, Guardiola ile Tata Martino ise 37'şer galibiyet almıştı.

Yakın tarihte Xavi'ye en yakın karne, Frank Rijkaard'a ait. Rijkaard, Barça'daki ilk 50 maçında 28 kez kazanmış, 10 kez kaybetmiş, 12 maç da berabere bitmişti.

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17/10/2022 14:34