Barcelona'nın kapısından dönen yıldız orta saha Fenerbahçe'ye: Guido Rodriguez sürprizi

Yeni sezon öncesi Barcelona'ya transferi son anda gerçekleşmeyen Guido Rodriguez için Fenerbahçe devreye girdi. Fenerbahçe, Guido Rodriguez transferini tamamlaması halinde oyuncu için bonservis ödemeyecek.

Yeni sezonun transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de hedef bölgelerden biri de orta saha. Bu bağlamda Sarı-Lacivertlilerin gündemine giren son isim Guido Rodriguez oldu.

2023-24'te Real Betis forması giyen Guido Rodriguez'in, sezonun tamamlanmasıyla birlikte Barcelona'ya transferi gündeme gelmişti.

Hatta o dönem İspanyol basınında çıkan haberlerde Barcelona'nın Arjantinli orta saha ile büyük ölçüde anlaştığı belirtilmişti.

Transferin resmiyet kazanması için LaLiga'nın harcama limitleri açıklamasının beklendiği ifade edilmişti.

İlerleyen süreçte Guido Rodriguez'in Barcelona'ya transferi gerçekleşmemiş ve oyuncu boşta kalmıştı.

Sabah'ın haberine göre Guido Rodriguez için Fenerbahçe devreye girdi.

30 yaşındaki Arjantinli orta sahaya resmi teklifin sunulduğu kaydedildi.

Anlaşma sağlanması durumunda Fenerbahçe, Guido Rodriguez'i bonservissiz olarak renklerine bağlayacak.

Geride bıraktığımız sezonda Real Betis ile 29 maça çıkıp 2241 dakika sahada kalan tecrübeli orta saha 2 gol, 1 asistlik skor katkısı vermişti.