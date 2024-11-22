Barçın: 4 yıl sonra Kıb-Tek bütçesini komitede görme şerefine eriştik
22/11/2024
Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Devrim Barçın, Meclis’te gerçekleştirilen Kıb-Tek Bütçesi görüşmelerinde önemli iddialarda bulundu. Kıb-Tek’in yatırım eksikliğini eleştiren Barçın, güneş enerjisi sisteminin kurulum izinlerinin, altyapı yetersizliği gerekçesiyle yıllardır bekletildiğini ifade etti.
Barçın, Kıb-Tek’in bütçesindeki harcama kalemlerine dikkat çekerek, 2024-2027 dönemi için ayrılan yüksek hukuk danışmanlığı, temizlik ve ikram giderlerini eleştirdi.
Barçın’ın açıklamasının tamamı şöyle:
İLK KEZ KIB-TEK BÜTÇESİ MECLİSE GELDİ, PEŞKEŞ KAYIT ALTINA ALINDI
İki yıl önce satın aldığım güneş enerjisi sisteminin kurulumu için hala daha Kıb-Tek Yönetim Kurulu'ndan izin alamıyorum.
Gerekçe olarak ise yatırım yapılmadığı için trafoların yeni kurulumları kaldırmadığı söyleniyor.
İki gün önce Mecliste, Bütçe görüşmelerinde, CTP olarak ciddi bir şekilde yürüttüğümüz mücadele sonrası, 4 yıl sonra Kıb-Tek Bütçesini komitede görme "şerefine" eriştik.
Keşke bünyenizde hukukçu istihdam etmenize karşılık, açtığınız davalar için de ayrı bir kaynak yaratıp para ödemediğiniz bir yapıda sadece Hukuk Danışmanlığı için 2024 yılında 3 Milyon TL, 2025 yılında 5.5 Milyon TL; 2026 yılında 7.2 Milyon TL, 2027 yılında 8.4 Milyon TL;
Temizlik için 2024 yılında 8 Milyon TL, 2025 yılında 15 Milyon TL;
İzaz İkram Giderleriniz için 2.3 Milyon TL ve
Ayrıca Yönetim Kurulu için de ekstradan bütçenizde 500 Bin TL ayıracağınıza, kaynaklarınızı yatırıma harcasaydınız.
‼️ Not: Kıb-Tek Bütçesine yönelik ayrıntılı veri paylaşımını ileriki günlerde yapacak ve AKSA'ya, halkın vergilerinin nasıl peşkeş çekildiğini Meclis Komite tutanakları ile siz değerli halkımızla paylaşacağız dostlar.22/11/2024 22:02