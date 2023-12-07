Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Devrim Barçın, akaryakıta indirim yapılmamasıyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Barçın, "Akaryakıta gizli zam!" başlığıyla açıklama yaparak, hükümetin Fiyat İstikrar Fonu'na aldığı parayı artırdığını bu nedenle akaryakıta indirim yapılmadığını söyledi.

Devrim Barçın’ın açıklaması şöyle:

"Akaryakıta gizli zam!" başlığıyla açıklama yapan Barçın, hükümetin dün akşam aldığı Bakanlar Kurulu kararı ile Fiyat İstikrar Fonu kapsamında Euro dizelden aldığı vergiyi yüzde 42, benzinden aldığı vergiyi de yüzde 11 artırdığı için akaryakıtta yine indirime gidilmediğinin altını çizdi.