Barçın: Artış oranı yüzde 178

CTP Milletvekili Devrim Barçın, Temmuz ayında gelen elektrik faturasına tepki gösterdi. Barçın, bir önceki aya göre bu ay elektrikte yüzde 178 artış yaşandığını kaydetti.

İşte Barçın'ın sosyal medya paylaşımı...

Ocak ayında 1.205 kws'ye 1.187 TL, Temmuz'da 962 kws'ye 3.300 TL elektrik faturası geldi.

Artış oranı %178

Peki 6 ayda hangi girdi maliyeti bu oranda arttı ki.

İhalesiz akaryakıt alan UBP-DP-YDP yetkililerinin, kurumu milyonlarca TL zarara uğratmasının bedelini, halk olarak biz ödüyoruz işte

Bir de çoklu tarifeye döneceğiz demişlerdi aylarca önce.

İşleri güçleri yalan.

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01/08/2022 15:05