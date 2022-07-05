Barçın: Asgari Ücret en az net 9 bin 546 TL olmalı

CTP Milletvekili Devrim Barçın, 2022 yılında 6 aylık hayat pahalığının yüzde 56.76 olduğunu belirterek, “Asgari ücretin en az brüt 10 bin 973 TL, net 9 bin 9.546,5 TL olması gerekiyor” dedi.

Barçın'ın sosyal medya paylaşımı şöyle:

6 AYLIK ENFLASYON RAKAMLARI AÇIKLANDI

Tüketici Fiyatları Genel Endeksi'nde, Haziran HP'si %9.54, 6 aylık HP %56.76 ve yıllık HP'de %110.42 olmuştur.

Yıllık Gıda Enflasyonu ise %126.92 olmuştur.

Bu durumda, Ocak ayındaki Asgari Ücretin alım gücüne tekrardan ulaşabilmesi için Asgari Ücretin en az brüt 10.973 TL, net 9.546,5 TL olması gerekmektedir yasaya göre.

Bu habere tepkiniz:



05/07/2022 12:02