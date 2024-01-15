Barçın: Asgari ücretin artış oranının hayat pahalılığının altında olmaması önemli

Meclis Genel Kurulu toplantısında milletvekillerinin güncel konuşmalarına yer verildi.

CTP Milletvekili Devrim Barçın ise “Asgari ücret, asgari değil ortalama ücret oldu” başlıklı konuşma yapmak üzere kürsüye çıktı.

Gelir vergisi konusundaki mücadeleye işaret eden Barçın, “Hükümetin vergide adaletsizlik yaratacak bu düzenlemesi, etkili muhalefet sayesinde geri çekildi” dedi.

Bunun sonucunda hayat pahalılığının maaşlara yansımasının öncesine göre çok daha yüksek olacağını belirten Barçın, “Maliye Bakanlığı, hükümet olmak bir öngörü işidir” ifadelerini kullandı, hükümetin geri adım atmasının öngörüsüzlüğün bir sonucu olduğunu savundu.

Önceki yıllarda, bir gecede emeklilik kurallarının değiştirilmesi nedeniyle, emeklilikte yaşa takılan bir kesim yaratıldığını kaydeden Barçın, bununla ilgili düşüncesini kürsüden ifade ettiğinde, ilgili bakanın konu hakkında bir çalışma olduğunu dile getirdiğini anlatarak, bu konudaki gelişmeler hakkında bilgi istedi.

Ortalama kazancın asgari ücrete oranının yıllar içinde "alarm" düzeyine geldiğini ifade eden Barçın, bunun emeklilik maaşlarına da yansıyan bir konu olduğunu kaydederek, asgari ücret üzerinden yatırımı yapılan emekçilerin asgari ücretin yüzde 70’i gibi “komik” bir emekli maaşı alacağı bir durumla karşı karşıya kalacağını belirtti. Barçın asgari yatırım basamaklarının düzenlenmesi gerektiğini belirtti.

Asgari ücretin artış oranının hayat pahalılığının altında olmamasının önemli olduğunu dile getiren Barçın, kendi nam ve hesabına çalışan birinin bugün aylık 10 bin TL yatırım yapması gerektiğini, küçük esnaf ve taksicilerin korunması gerektiğini ifade etti.

Prim desteğiyle ilgili yapılacak düzenlemelerin yasa gücünde kararname ile olmaması gerektiğini vurgulayan Barçın, konunun Meclis’e getirilmesi gerektiğini kaydetti.