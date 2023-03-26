Barçın: Ayrımsız tüm vadeli mevduat faizlerinden neden kesinti yapacaksınız?

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Devrim Barçın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda hükümetin kaynak yaratma konusuyla ilgili yapılacak kesintilere yönelik açıklamalarda bulundu, “Ayrımsız tüm vadeli mevduat faizlerinden neden kesinti yapacaksınız?” diye sordu.

“’UBP-DP-YDP’ kaynak yaratmaya yönelik yasayı yarın görüşecekmiş mecliste” ifadesine yer veren Barçın, “Düşünsenize yıllarca çalışmışsınız. İki kuruş para biriktirmişsiniz ve bankaya faize paranızı yatırmışsınız. Şimdi bu Daltonlar diyor ki ister 1.000 TL'niz isterse 10 Milyon TL'niz olsun aldığınız faizin, TL ise %1'ini, döviz ise %2'sini bize vereceksiniz.” dedi.

Barçın, kişisel sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullandı:

“Yani ayrımsız bir şekilde, alt limit de koymadan, parası olan herkesin aldığı faizden kamu maliyesine "kaynak" yaratacağız diyorlar hem de kendi izaz ikram kalemlerinden, benzin paralarından 1 kuruş tasarruf yapmadan İşte bu yüzden halk size güvenmiyor.

Az kaldı ama dostlar merak etmeyin, hep beraber bunları göndereceğiz ve güzel günlere birlikte yürüyeceğiz.”

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26/03/2023 22:33