Barçın: Az kaldı geliyoruz, hesabını soracağız

CTP Milletvekili Devrim Barçın, Meclis Genel Kurulu'na yaptığı konuşmasında, oy birliğiyle geçen bu yasa için dört yıldır gerekli tasarıların yapılmadığını dile getirdi.

Bütçe hazırlanmasıyla ilgili uygulamalara işaret eden Barçın, kurallara göre Orta Vadeli Mali Planın 3 Ekim’e kadar revize edilmesi gerektiğini ancak bunun yapılmadığını söyledi.

Bunun göstergeler açısından önemine işaret eden Barçın, revizenin neden yayınlanmadığını, bunun DPÖ’nün revize mükellefiyetini personellerin yapıp göndermemesi nedeniyle mi, yoksa Maliye’den dolayı mı yapılmadığını sordu.

Vakıflar İdaresine de seslenen Barçın, değişiklikle mevduatların sürekli kırılarak istenilen yere aktarmasına ya da ek bütçelere müsaade edilmeyeceğini anlattı. Barçın, Vakıflar İdaresi bütçesinin ilgili tarihlere uyarak gönderip göndermediğini de sordu.

Milli Eğitim Bakanlığı’nın, yasanın "ödenek olmadığı halde harcama talimatı veren yetkili suç işlemiştir" kuralına aykırı şekilde harcama yaptığını savunan Barçın, Maliye bürokrasisine bu yasaya karşı suç işleyen her kim varsa, ve buna karşı yasal işlem uygulamayan hangi bürokrat varsa, hepsinin hesabını göreve geldiklerinde soracaklarını ifade etti.