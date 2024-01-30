Barçın: Bu kararı hiçbir vicdan kabul etmez

Cumhuriyet Meclisi’nde güncel konuşmalar yapılıyor. Genel Kurulda, İhtiyat Sandığı’nda bir şahsa, her ay 8 bin Euro danışmanlık ücreti ödenmesiyle ilgili konu gündeme geldi.

İlk sözü "Yasaları Uygulamayan Hükümet Pahalılığı Artırıyor” konulu güncel konuşma talebiyle alan CTP milletvekili Devrim Barçın, İhtiyat Sandığı’na danışman hizmeti alınmasını değerlendirdi.

Devrim Barçın, “İhtiyat Sandığı’nda bir ihaleye çıkılacak, bu ihale sonucunda arşivleme yapılacak ve arşivleme doğru mu yapılıyor, yanlış mı yapılıyor diye aylık 8 bin Euro’ya danışmanlık hizmeti alınacak, bu rakam arşiv sistemi kurmak için değildir, karar nettir…” dedi.

İhtiyat Sandığı Yönetim Kurulu’nun bu kararı reddettiğini ancak Çalışma Bakanı’nın da Yönetim Kurulu’nun kararını reddettiğini söyleyen Barçın, “Sayın Bakan neden 'bu konuyu bir daha görüşün' diyerek yönetim kurulu toplantısına gittiniz? Bu konuda çok soru işareti var… Ben asla bir ithamda bulunmuyorum ama bu kararı da hiçbir vicdan kabul etmez” şeklinde konuştu.

-Gardiyanoğlu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu, Barçın’ı yanıtladı. Gardiyanoğlu, süreçle ilgili bilgi vererek, İhtiyat Sandığı’nda sapla samanın karıştırıldığını söyledi.

İhtiyat Sandığı'nda 2017 yılında 100 bin dolar vererek arşivlemeye yönelik ihale şartnamesi ve yazılım hazırlandığını belirten Çalışma Bakanı, bunun hiç kullanılmadığını, lisans ücretleri ödenmediği için bu programın kullanılamadığını da belirtti.

Gardiyanoğlu, bugüne kadar arşivle ilgili 1 milyon 100 bin dolar harcanmasına rağmen İhtiyat Sandığı'nda tek sayfa dijital arşivleme yapılmadığını kaydetti.

Arşivciliğin ayrı bir uzmanlık olduğunu ifade eden Gardiyanoğlu, 1975’ten günümüze kadar 30 milyon evrakın torbalandığı bilgisini aldığını söyledi.

Sadık Gardiyanoğlu, Devrim Barçın'ın sözünü ettiği Yönetim Kurulu kararının henüz eline gelmediğini ifade ederek, “Yasa açıktır. Bakan yönetim kurulunun kararını onaylar, reddeder ve/veya yönetime iade eder. Yönetim Kurulu Başkanı’ndan süreci hızlandırılmasını istedim. Kararımı gerekçeleriyle birlikte kendilerine göndereceğim” şeklinde konuştu.

Gardiyanoğlu, İhtiyat Sandığı’nın dijitalleşme ihalesine çıktığında bunun bir buçuk-iki yıllık süreci olacağını belirterek, bu süreci birinin takip etmesi gerektiğini söyledi.

Çalışma Bakanı, İhtiyat Sandığı’nın 1992’den beri ihalesiz hizmet satın aldığını, hizmet alımı için ayda 4 bin 500 Euro ödendiğini söyledi.

Sözleşmenin uzatılması kararını iade ettiğini, bu konuda bir Sayıştay raporu olduğunu belirten Gardiyanoğlu, Cuma günü kendisine ulaşan raporda yazılımlarda hata olduğunun belirtildiğini kaydetti.

Gardiyanoğlu, kusurlarla ilgili düzenleme istediğini de söyledi.