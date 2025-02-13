Barçın: Bu şahıs işe gitmeden maaş almaya devam mı edecek?

CTP Milletvekili Devrim Barçın, 5 aydır işe gitmeden maaş almaya devam eden bir kamu çalışanının sözleşmesinin, yasa dışı olmasına rağmen uzatıldığını açıkladı.

Barçın’ın koyla ilgili açıklaması şöyle:

SKANDAL ISPATLANDI

Sözleşmesi bitmesine karşın 5 aydır işe gitmeden kamudan maaş alan şahsın an itibariyle sözleşmesini uzatmışlar.

Yani bu kişinin 5 ay yasaya aykırı sözleşmesi olmamasına karşın maaş aldığı ıspatlanmış oldu.

Peki bu 5 aylık ödenen yasa dışı maaş ne olacak?

Sn. Özdemir Beroava'nın kayıt altında kürüsüde ifade ettiği gibi yasa dışı yapılan bu 5 aylık maaş ödemesi geri alınacak mı?

Bu şahıs işe gitmeden maaş almaya devam mı edecek?

Peki ya Sayıştay, ihbarımı dikkate alıp işlem başlatacak mı?

Bu konunun peşini asla bırakmayacağız!!!