Meclis Genel Kurulunda CTP Milletvekili Devrim Barçın konuşma gerçekleştirdi.Barçın konuşmasında, Kıb-Tek’in 2023 bilançosunun geçtiğini ancak 2021 ve 2022 bilançolarının ortada olmadığını savundu. Barçın, bağımsız denetçilerin Kıb-Tek’in 2019-2020 yıllarına ait bilançolarında banka kredi ve mevduat hesaplarına “doğrulama teyit edilemediğini” yazdığını ileri sürerek, bunun “hırsızlık var demek olduğunu” söyledi.

Barçın, eski Bakan Sunat Atun’un Kıb-Tek’in borçlarına ilişkin basında paylaşılan açıklamalarını da okuyarak, borçların yapılanması ve fiyatların ayarlanması konusunda hükümetin gerekli adımları atmadığını, kurumu yüksek faiz ödemeye zorunlu hale getirdiğini öne sürdü.

Barçın “Bu yasaya karşı duruşumuzun sebebi, size güvenmiyoruz. Yetkilerinizi Kıbrıs Türk toplumunun kurumlarını batırma yönünde kullanıyorsunuz” diye konuştu.

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10/04/2023 19:37