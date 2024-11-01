Barçın: Cumhurbaşkanının örtülü ödeneği %85 artırılıyor

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Devrim Barçın, Cumhurbaşkanının örtülü ödeneğinin yüzde 85 arttırıldığını söyledi.

Artışa sosyal medya hesabından tepki gösteren Barçın, " Ekim 2025'teki Cumhurbaşkanlığı seçimine yönelik yapılan bu düzenlemeyi, bu toplum unutmayacak ve günü geldiğinde gereken cevabı sizlere verecektir." ifadelerine yer verdi.

Barçın’ın paylaşımı şöyle:

CUMHURBAŞKANININ ÖRTÜLÜ ÖDENEĞİ %85 ARTIRILIYOR

2024 yılı Bütçesinde bir önceki yıla göre gelirlerde %119.30 artış öngörülürken, Cumhurbaşkanının Örtülü Ödeneği %33 artırılmıştı.

2025 Bütçe Yasa Tasarısı'nda ise bir önceki yıla göre gelirlerde %66.38 artış öngörülürken Cumhurbaşkanının Örtülü Ödeneği bu sefer %85 artırılıyor.

Gelirlerde ciddi bir sıkıntı yaşayan ve tarihi bir Bütçe Açığı ile hazırlanan Bütçe Yasa Tasarısında gelirlerin artış oranından ve enflasyon oranından çok daha fazla bir şekilde Cumhurbaşkanının Örtülü Ödeneğinin artırılması ve buna karşın da UBP, DP ve YDP tarafından çalışanların Hayat Pahalılığı Ödeneğine göz dikilmesi asla kabul edilmez.

Ekim 2025'teki Cumhurbaşkanlığı seçimine yönelik yapılan bu düzenlemeyi, bu toplum unutmayacak ve günü geldiğinde gereken cevabı sizlere verecektir.