Barçın: Eğitim Bakanlığı'nın yeme içme kalemine 831 bin 5 TL aktarım yapılmış

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29/08/2023

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Barçın: Eğitim Bakanlığı'nın yeme içme kalemine 831 bin 5 TL aktarım yapılmış

Cumhuriyetçi Türk Partisi Milletvekili Devrim Barçın, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. 

Paylaşımda Barçın, "Eğitim Bakanlığı'nın yeme içme kalemindeki paralar bitince, Bakanlığın "Müteahhitlik Hizmetleri" kaleminden 831 bin 5 TL aktarım yapılmış Eğitim Bakanlığı'nın yeme içme kalemine" ifadelerini kullandı

Barçın, "Hep söylediğimiz gibi. Bu ülkede kaynak vardır; sorun kaynağın adil ve ihtiyaçlar çerçevesinde kullanılmamasıdır" dedi. 

29/08/2023 22:19
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TAGS: Barçın: Eğitim Bakanlığı’nın yeme içme kalemine 831 bin 5 TL aktarım yapılmış
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