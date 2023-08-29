Barçın: Eğitim Bakanlığı'nın yeme içme kalemine 831 bin 5 TL aktarım yapılmış

Cumhuriyetçi Türk Partisi Milletvekili Devrim Barçın, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

Paylaşımda Barçın, "Eğitim Bakanlığı'nın yeme içme kalemindeki paralar bitince, Bakanlığın "Müteahhitlik Hizmetleri" kaleminden 831 bin 5 TL aktarım yapılmış Eğitim Bakanlığı'nın yeme içme kalemine" ifadelerini kullandı

Barçın, "Hep söylediğimiz gibi. Bu ülkede kaynak vardır; sorun kaynağın adil ve ihtiyaçlar çerçevesinde kullanılmamasıdır" dedi.