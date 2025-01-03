Barçın: Ekonomik akıldan yoksun hükümet, halkın alım gücünü geriletiyor

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03/01/2025

Barçın: Ekonomik akıldan yoksun hükümet, halkın alım gücünü geriletiyor

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Devrim Barçın, hükümetin temel tüketim maddelerinde uygulanan sıfır KDV kararını kaldırmasına sert tepki gösterdi. Güney Kıbrıs'ta yıllık enflasyonun %1,5 olduğu bir dönemde temel gıda maddelerinde sıfır KDV uygulamasının 2025'e kadar uzatıldığına dikkat çeken Barçın, Kuzey Kıbrıs'ta %59,88'lik yüksek enflasyon ortamında bu uygulamanın sonlandırılmasının "ekonomik akıldan yoksun" bir karar olduğunu vurguladı. Barçın, kararın halkın alım gücünü düşürdüğünü belirterek erken seçim çağrısında bulundu.

Devrim Barçın'ın açıklamasının tamamı  şöyle:

EKONOMİK AKILDAN YOKSUN "HÜKÜMET"

An itibariyle yıllık enflasyonun %1.5 olduğu Güney'de, 31 Ekim 2024'de aşağıdaki fotoğrafta gördüğünüz (orjinal metin ve Google çevirisi) üzere bir çok temel üründe Sıfır KDV uygulamasına 31 Aralık 2025'e kadar devam etme kararı alınırken bizde ise Yıllık Enflasyonun %59.88 olduğu bir dönemde, 28 Aralık 2024 tarihinde A'dan Z'ye bir çok temel tüketim maddesinde Sıfır KDV uygulamasına son vermeye yönelik karar üretiyor UBP,DP ve YDP "Hükümeti".

Hiçbir hesap kitap yapılmadan, ekonomiye getirisi götürüsü hesaplanmadan, halkın alım gücü düşünülmeden, ekonomik akıldan yoksun bir şekilde alınıp üç gün sonra da apar topar iptal edilen bu karar bir kez daha bize göstermiştir ki liyakatsız kadroların aldığı ekonomik kararlar, insanlarımızın alım gücünü her geçen gün daha da geriletmeye devam edecektir.

İşte tam da bu sebeple, bu durumu bir an önce önlemek adına, erken seçim hemen şimdi diyoruz dostlar.

 

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TAGS: haber, kıbrıs
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