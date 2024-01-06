Barçın: Ekonominin 'E'sinden Anlamayanlar Ülke Ekonomisine Yön Veriyor

Cumhuriyetçi Türk Partisi Milletvekili Devrim Barçın, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, Maliye Bakanlığı'nın Gelir Vergisi hesaplamalarında yasal bir hata yaptığını açıkladı. Barçın, yasa gereği Gelir Vergisi hesaplamasında Kişisel İndirim Miktarı ile Özel İndirim Oranının toplamının Ocak ayındaki asgari ücretin altında olmaması gerektiğini belirtti. Barçın, Aralık ayı enflasyon oranının açıklanmasıyla birlikte, bu indirimlerin Ocak ayındaki Asgari Ücretin altında olacağı gerçeğinin ortaya çıktığını ifade etti.

Dverim Barçın’ın paylaşımı şöyle:

“MALİYE BAKANLIĞI FENA ÇUVALLADI

Yasaya göre Gelir Vergisi hesaplamasında Kişisel İndirim Miktarı ile Özel İndirim Oranının toplamı, Ocak ayındaki asgari ücretin altında olamaz.

Aralık ayı enflasyon oranının açıklanması ile birlikte bu indirimlerin Ocak ayındaki Asgari Ücretin altında olacağı gerçeği ortaya çıkmıştır.

Özetle özelde Maliye Bakanlığı, genelde ise Bakanlar Kurulu hem yasa tanımazlıklarının hem de ekonomik öngörüsüzlüklerinin kurbanı olmuştur.

Ekonominin "E"sinden anlamayanların ülke ekonomisini yönettiği ülkemizde, Anayasa ve Yasaları çiğneyerek yapılan vergi düzenlemelerinin bedelini fazla vergi ödemek zorunda bırakılan biz Halka ödetenlerden hesap sorma zamanı gelmiştir dostlar.”