Barçın: Emekli olamayan çok kişi var

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu'nda dün İstatistik Kurumu verileri ve yükseköğretim kurumlarının denetlenmesine yönelik iki araştırma komitesi kurulmasının ardından bugün de üyeleri belirlendi.

Meclis’te "başkanlığın genel kurula sunuşları" bölümünde İstatistik Kurumu Verilerinin Gerçeği Yansıtıp Yansıtmadığının Araştırılmasına İlişkin Meclis Araştırması açılmasına ilişkin Meclis Araştırma Komitesi’nin üye sayısını belirleyen kararı okunarak, 7 üyeli özel bir komite oluşturulması oy birliğiyle onaylandı.

Daha sonra güncel konuşmalara geçildi.

-Barçın

Cumhuriyetçi Türk Partisi Lefkoşa Milletvekili Devrim Barçın, “Sosyal Sigortalı Çalışanların Hakları, Mağduriyetleri ve Yapılması Gerekenler” konulu güncel konuşma yaptı.

İstatistik Kurumu Başkanının enflasyon ve hayat pahalılığına yönelik açıklamalarını eleştiren Barçın, kurum başkanının gerçekleşmemiş hayat pahalılığına yönelik rakam vermemesi gerektiğini söyledi.

Barçın, güneyden kuzeye geçişlerde sınırlarda sigortalara yönelik deprem vergilerinin bir kararname ile karayollarının yapılmasına aktarıldığını söyleyerek, bu kararnameyle uygulamanın sona ermesi arasında geçen sürede toplanan vergiyi kimin aldığını sordu. Barçın, “Bu para hizmet yerine birilerinin cebine gitti” diyerek, devletin zarar uğratıldığını iddia etti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na EYT ile ilgili çalışmaların ne aşamada olduğunu açıklaması çağrısında bulunan Barçın, çalışmanın aşamalarının ve ne zaman sonlanacağının toplumla paylaşılması gerektiğini söyledi.

Barçın, sigortalarda ise yaşı geldiği halde prim eksikliği olduğundan emekli olamayan çok sayıda kişi bulunduğunu, sistemde yasal düzenleme yapılması gerektiğini söyleyerek, sigorta prim borçlanması hakkının beş yıl, on yıla kadar sağlanması gerektiğini belirtti.