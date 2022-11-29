Barçın: Halk fakirleşiyor, alım gücü düşüyor

Cumhuriyetçi Türk Partisi Lefkoşa Milletvekili Devrim Barçın, “UBP’nin Adaletsiz Vergi Politikası İle Fakirleşen Halkımız” konulu güncel konuşma yaptı.

Ekonominin her geçen gün kötüye gittiğini, halkın fakirleştiğini, alım gücünün düştüğünü ifade eden Barçın, Maliye'ye yazılı sorular sorduğunu ancak bir kısmının cevaplanmadığını savundu, bu sorularının cevaplarının Maliye'de olmamasının üzüntü verici olduğunu kaydetti.

Vergiye beyan edilen gelirlerin vergisinin ne kadarının ödendiğini, ödenmediyse kaçı ile ilgili yasal işlem başlatıldığını sorduğunu ifade eden Barçın, kayıt dışı ekonominin yarattığı sıkıntılara işaret etti, bu yanlış uygulamaların halkın sırtına yüklendiğini söyledi.

Barçın, UBP’nin çok kazanandan değil, halkın, çalışanların sırtından vergi aldığını, kayıt dışılığa sebep olduğunu savunarak, kurumlar vergisinin yüzde 50’sini de sadece bankaların ödediğini, şirketlerin kurumların ödemediğini, denetimsizlik olduğunu, bu şekilde bir sistemin yürütülemeyeceğini kaydetti. Vergi uygulaması, vergi yasaları ve denetimsizliği eleştiren Barçın, yasaların güncellenmesi, çok kazanandan çok, az kazanandan az vergi alınması gerektiğini kaydetti. Barçın, Türkiye’de vergi kalemi güncellemelerinin zamanında yapıldığını ifade etti.

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29/11/2022 17:48