Barçın: Hayat pahalılığı ödeneğini kesiyorlar

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Devrim Barçın, hükümetin hayat pahalılığı ödeneğiyle ilgili yasa değişikliği tasarılarına sert tepki gösterdi. Barçın, UBP, DP ve YDP hükümeti tarafından hazırlanan yasa tasarılarının, yaklaşık 100 bin kişiyi etkileyeceğini belirtti.

Meclise sevk edilen tasarıların, Sosyal Sigorta emeklileri, kamu çalışanları ve kamu emeklilerinin hayat pahalılığı ödeneğini azaltmayı ve maaşların yılda iki kez konsolide edilmesini ortadan kaldırmayı hedeflediğini vurgulayan Barçın, bunun halkın alım gücünü daha da düşüreceğini söyledi.

Barçın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, “Halkın alım gücünün eridiği bir dönemde, bu düzenlemelerle tüm halkımızın ekonomik kayıpları derinleşecektir. Bu halk düşmanı politikalara karşı siyasetten bağımsız bir şekilde direnmeliyiz,” ifadelerine yer verdi.

Paylaşımın tamamı şöyle:

HAYAT PAHALILIĞI ÖDENEĞİNİ KESİYORLAR

Sosyal Sigorta Emeklilerine, Kamu Çalışanlarına ve Kamu Emeklilerine yani Hayat Pahalılığı Ödeneği alan 100 Bine yakın vatandaşımıza, hayat pahalılığının maaşlara yansıtılmasını azaltan ve maaşların yılda 2 kez konsolide edilerek ödenmesini ortadan kaldıran yasa tasarıları UBP, DP ve YDP "Hükümeti" tarafından az önce Meclise sevk edildi.

Vatandaşımızın alım gücünün her geçen gün erdiği bir dönemde, hayat pahalılığı oranının yılda 2 kez konsolide edilmesinin de kaldırılması ile tüm halkımız alım gücünü daha da kaybedecektir.

Halk Düşmanı bu "hükümete" karşı siyaset ayrımı gözetmeksizin tüm halk birlikte direnmeliyiz.

Şu iyi bilinsin ki Dışarda da İçerde de sonuna kadar Direneceğiz !!!

Not: Hayat Pahalılığı ödeneği ile ilgili tüm yasa değişiklik tasarıları meclise gönderilmiş olup, fotoğraf örnek olarak Sosyal Sigortalar Yasa Tasarısından alınmıştır.