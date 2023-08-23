Barçın: İddia o ki Güney elektrik vermeyi an itibariyle sıfırladı
23/08/2023
CTP Milletvekili Devrim Barçın sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımında ülke genelinde yaşanan elektrik kesintilerine değindi.
Barçın'ın açıklaması şu şekilde;
"İddia o ki Güney elektrik vermeyi an itibariyle sıfırladı ve enerji açığımız 70 MW oldu. İhtiyaç olduğunda Güney'e elektrik verebilme noktasından kurumumuzu ne hale getirdiler 4 yılda.
Halkın sorunlarını dert edip gaile duyup bir açıklama bile yapmıyorlar"