Barçın: İddia o ki Güney elektrik vermeyi an itibariyle sıfırladı

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23/08/2023

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Barçın: İddia o ki Güney elektrik vermeyi an itibariyle sıfırladı

CTP Milletvekili Devrim Barçın sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımında ülke genelinde yaşanan elektrik kesintilerine değindi.

Barçın'ın açıklaması şu şekilde;

"İddia o ki Güney elektrik vermeyi an itibariyle sıfırladı ve enerji açığımız 70 MW oldu. İhtiyaç olduğunda Güney'e elektrik verebilme noktasından kurumumuzu ne hale getirdiler 4 yılda.

Halkın sorunlarını dert edip gaile duyup bir açıklama bile yapmıyorlar"

23/08/2023 21:21
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