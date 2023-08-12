Barçın: İzinsiz özel güvenlik görevlisi çalıştıranlar suç işliyor

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12/08/2023

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Barçın: İzinsiz özel güvenlik görevlisi çalıştıranlar suç işliyor

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Devrim Barçın, sosyal medya hesabından özel güvenlik görevlisi çalıştıranlara ilişkin paylaşımda bulundu.  

 Barçın paylaşımında “Özel Güvenlik Komisyonu’ndan izin almadan özel güvenlik görevlisi çalıştıranlar suç işliyor. Özel Güvenlik Hizmetleri Yasası Madde 21 (1)’e göre Özel Güvenlik Komisyonu’ndan izin almadan bir şirketin özel güvenlik görevlisi çalıştırması suçtur” ifadelerini kullandı.

 

12/08/2023 17:15
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TAGS: Barçın: İzinsiz özel güvenlik görevlisi çalıştıranlar suç işliyor
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