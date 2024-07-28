Cumhuriyetçi Türk Partisi milletvekili Devrim Barçın, Maliye Bakanlığı’nın 2 yıl aradan sonra ilk kez maaşları ödemek için yüzde 60.60 faizle 880 milyon TL borçlanmaya gittiğini açıkladı.

Bu durumun UBP'nin liyakatsız ve plansız yönetim anlayışı nedeniyle yaşandığına dikkat çeken Barçın, “Maliyede alarmlar çalmaya başladı” uyarısında bulundu.

Devrim Barçın’ın açıklaması şöyle:

İstikrarlı bir şekilde UBP tarafından yönetilen Maliye Bakanlığı, 2 yıl aradan sonra ilk kez maaş ödemek için TL cinsinden ortalama yıllık bileşik %60.60 faiz ile 880 Milyon TL İç Borçlanma yapmak zorunda kaldı.

Ayrıca Maliye Bakanlığı yine 1 yıl aradan sonra da ilk kez ortalama yıllık bileşik %4.60 faiz ile de 26 Milyon 700 Bin Dolar borçlandı.

Daha öncede hep söylediğimiz gibi UBP'nin liyakatsız ve plansız yönetim anlayışı ile gelir azaltıcı yasaları meclisten geçirmesi ve Türkiye ile kurulan sağlıksız ilişkiler nedeniyle okumadan atılan protokollere binaen kamu maliyesi için Türkiye'den gelmesi gereken kaynağın yine gelmemesiyle Maliyede alarmlar çalmaya başladı.

Yeni devlet hastanesi, yeni devlet okulu ve yeni kamu yolları yapmak için kaynak yaratmayan UBP "Hükümeti", yanlış ve plansız Ekonomi Politikaları ve torpille istihdam ettiği kişilerin Maliye Bakanlığı üzerinde getirdiği yükü karşılamak için 2 yıl aradan sonra ilk kez yüksek faiz ile TL cinsinden borçlanmak zorunda kalıyor ve kaybeden yine halkımızın kamusal sağlık, kamusal eğitim ve kamusal ulaşım hakkı oluyor.