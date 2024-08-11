Barçın: Meclis komiteleri, bu sene UBP kurultayı nedeniyle adeta lağvedilmiş durumda

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Devrim Barçın, Ulusal Birlik Partisi (UBP) milletvekillerinin “resmen” Meclis’i unuttuğunu söyledi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Barçın, yaz aylarında çalışmalarına devam eden Meclis komitelerinin, bu sene UBP kurultayı nedeniyle adeta “lağvedilmiş” durumda olduğunu iddia etti.

Barçın açıklamasının devamında ise, 300'e yakın yasalaşmayı bekleyen yasa gücünde kararname ve onlarca yasa çalışmasının komitelerde beklediğini, ancak UBP'lilerin tek derdinin kurultay olduğunu belirtti.

Barçın'ın açıklaması şu şekilde:

“UBP ÇALIŞMADIĞI İÇİN YASALAR BEKLİYOR