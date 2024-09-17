Barçın: Bu rakamlar kayıt dışı ekonominin boyutunu gözler önüne seriyor

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) milletvekili Devrim Barçın, sosyal medya hesabından 2022 ve 2023 yıllarına ait vergi ve Fiyat İstikrar Fonu (FİF) rakamlarını paylaştı. Barçın'ın açıklamaları, vergi ve fonlar arasındaki farkları ve bunların ekonomik etkilerini ortaya koyuyor.

2022 ve 2023 Yıllarının Rakamları:

2022 Yılı:

Toplanan Kurumlar Vergisi: 1 Milyar 354 Milyon TL

Toplanan Fiyat İstikrar Fonu: 1 Milyar 676 Milyon TL

2023 Yılı:

Toplanan Kurumlar Vergisi: 2 Milyar 981 Milyon TL

Toplanan Fiyat İstikrar Fonu: 2 Milyar 830 Milyon TL

Barçın, 2022 yılında FİF'de toplanan paranın, 5781 şirketin beyan ettiği Kurumlar Vergisi'nden yüksek olduğunu belirtti. 2023 yılında ise FİF'de toplanan paranın, Kurumlar Vergisi'nin hemen altında olduğunu vurguladı.

Barçın, ödenen Kurumlar Vergisinin yaklaşık %55'inin bankalar ve sigorta şirketleri tarafından ödendiğini, geri kalan miktarın neredeyse yarısının ise casinoları olan oteller tarafından karşılandığını belirtti.

Bu durumun dünya genelinde, Türkiye de dahil olmak üzere, nadir rastlanan bir durum olduğunu ifade eden Barçın, FİF'de toplanan paranın Kurumlar Vergisi'nden fazla ya da hemen altında olmasının olağan olmadığını ve genellikle toplanan Kurumlar Vergisi'nin bu tür fonlarda toplanan paradan çok daha fazla olduğunu belirtti.

Bu iki rakamın kayıt dışı ekonominin boyutunu gösterdiğini belirten Barçın, "Sadece bu 2 rakam bile ülkedeki kayıt dışı ekonominin ne boyutta olduğunu bize gösterirken, kalkıyorlar ve diyorlar ki sigorta emeklilerine, asgari ücretliye, kamu çalışanlarına hayat pahalılığı ödeneğini vermeyin, FİF'deki kaynak ile bizi sübvanse edin.

Yasa gereği bu kaynak (FİF) ile üretici ve hayvancı sübvanse edilirken artık onları sübvanse etmeyin bize daha da çok teşvik verin diyorlar yani.

Zaten bu hükümet sizin yarattığınız kayıt dışı ekonomiye göz yumarak size gerekli kaynağı yaratmakta ve yükü de vatandaşa yüklemektedir ama olmaz, daha da versin daha da versin !

Hükümetin hiç bir yanlış ekonomi politikasını eleştirmeyenlerin, alternatif öneri sunmayanların ve ülkede kayıt dışı ekonominin ana kaynağı olanların, çalışan ve emeklinin maaşına söyleyecek tek bir lafı bile olamaz.

Çok net ifade etmek isterim ki kamu kaynakları artık bu çevrelere çok daha kısıtlı kullandırılmalı ve sınırlı olan kamu kaynakları da ağırlıklı olarak ESNAFA, ÜRETİCİYE, KÜÇÜK ve ORTA BOY işletmelere kullandırılarak kamu kaynakları belli çevreleri zengin etmek için değil ülke ekonomisini büyütmek için kullanılmalıdır."ifadelerini kullandı