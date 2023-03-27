Barçın: Vatandaş güvensizlik nedeniyle istemiyor

Meclis Genel Kurulu’nda, Doğal Afet ve Depremle İlgili Mevzuatın Düzenlenmesine İlişkin Oluşturulan Geçici ve Özel (Ad-Hoc) Komitesi Başkanı Özdemir Berova öneriye ilişkin raporu görüşülüyor.

Konuyla ilgili söz alan Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Devrim Barçın, ülkenin resesyona girme tehlikesiyle karşı karşıya iken ekonomiyi daraltacak hareketlerden kaçınılması gerektiğini vurguladı.

Deprem ve Diğer Doğal Afetlere Yönelik Mali Yardım ve Hazırlık Yasa Önerisi’nin ekonomiyi daraltıcı ve kayıt içini kayıt dışılığa itecek etkileri olacağını anlatan Barçın, henüz 2022 Kurumlar Vergisi ile 2022 Gelir Vergisi beyanında bulunmayanların da öngörülen ek vergi mükellefiyetleri nedeniyle vergi beyanından kaçınabileceğini belirtti ve “Beyanını yapanla yapmayana aynı oranda vergi yüklerseniz, siz olsanız kayıt yapar mısınız?” diye sordu.

Taşınmaz mal kiralama, taşınmaz mal devri ve motorlu araç devriyle ilgili öngörülen ek vergilere de değinen Barçın, kiralamalarda kişinin kaç evi olduğuna bakılarak ayırım yapılması gerektiğini kaydetti. Barçın, motorlu araç devriyle ilgili ek mükellefiyeti ise ülkeden toplu taşıma olmaması nedeniyle araç alımının lüks olmadığını söyleyerek eleştirdi.

Banka mevduatlarına uygulanan stopajın Bakanlar Kurulu kararıyla artırılabileceğini kaydeden Barçın, “TL mevduatlarına uygulanan stopaj yüzde 15’tir. Bakanlar Kurulu’nun bunu yüzde 18’e kadar çekme hakkı vardır. Bakanlar Kurulu kararı ile artırılabilecek bir stopaj oranını neden yasa ile artırmaya çalışıyorsunuz?” diye sordu.

Belediyelerden kesinti yapılmasını ise hiç doğru bulmadığını ifade eden Barçın, “Belediyelerden kesilecek katkı, hizmet kalitesinin düşmesi demektir. Vatandaşa hizmetten kesintidir” dedi.

Güneyden geçişlerle ilgili ek düzenlemeye de değinen Barçın, bunun geçişlerde azalmaya neden olabileceğini söyledi ve bu geçişlerin ekonomiye katkısından bahsetti.

Maaşlardan kesintisinin önce 13 ay, sonra 10 ay, daha sonra da 9 ay ve son olarak da 1 aya düşürülmesinin konuşulmasını eleştiren Barçın, vatandaşın kesinti yapılacak miktar veya zamanla ilgili derdi olmadığını, vatandaşın güvensizlik nedeniyle kesinti yapılmasını istemediğini söyledi.

Barçın, 13. maaştan kesinti yapılmayacağının belirtildiğini ancak ek mesailerden kesinti yapılacağının anlaşıldığını aktararak, bahse konu çalışmayla kamu maliyesinin zarar göreceğini belirtti.

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27/03/2023 17:11